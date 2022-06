Nouveau resto et nouveau souffle pour l’Aéroclub de Hesbaye

À l’aube de ses 40 ans (qui seront fêtés en août 2023) l’Aéroclub de Hesbaye connaît donc un nouvel envol.Cela passe par plusieurs nouveautés au profit des membres du club mais aussi du grand public. "On veut s’ouvrir davantage au grand public, aux habitants de Hannut et d’ailleurs, explique Filip Lowette. Il y a le nouveau resto-bar (lire ci-contre), qui doit accueillir un public plus large que les seuls membres du club."

À cheval sur la frontière linguistique, le club se veut en effet l’intersection entre deux communautés linguistiques, entre les pilotes d’ULM et les riverains des villages hannutois ou les simples curieux.La barrière et le feu rouge qui gardent la route à hauteur du terrain ne doivent décourager l’accès des visiteurs. "Cela reste une voie publique, confirme Filip Lowette. Mais cette barrière et ce feu sont une obligation légale de l’administration de l’aéronautique pour assurer les atterrissages en toute sécurité."

Enfin, le club se veut aussi davantage ouvert aux autres passionnés de l’aviation et aux pilotes d’autres clubs.Ainsi, le 30 juillet, un grand barbecue est organisé.Les pilotes extérieurs au club y sont invités et pourront même passer la nuit sous tente, tout près de leur ULM.