Huit policiers désormais à vélo électrique pour être plus proches du citoyen à Hannut

Les policiers étaient demandeurs, la direction a étudié la question. "Je travaille sur la proximité , poursuit le chef de zone. Sur la visibilité de façon globale." Les missions prévues au sein de la zone de police prévoient aussi d’aller dans des lieux difficilement accessibles par des véhicules, notamment les chemins dédiés à la mobilité douce. "Un vélo est tout à fait adapté à cela."

La zone de police a dès lors décidé d’équiper son service mobilité de VTT électrique. Deux vélos pour six policiers – sur les 21 que compte le service – qui se sont "spontanément et avec enthousiasme" porté volontaires. Si les vélos sont à assistance électrique, il n’en reste pas moins que les policiers… devront pédaler. "Cela ne marche pas tout seul , sourit le chef de corps. On a choisi ces vélos car ils permettent d’avoir un plus grand rayon d’action" , bien nécessaire quand les policiers travailleront sur le RAVeL. L’intérêt d’un VTT? Il permet une proximité avec le citoyen que la voiture n’offre pas. Un policier à cheval est "à mi-chemin entre le policier cavalier et celui à moto. À vélo, le policier aura un contact plus aisé avec le citoyen, il n’y a pas la barrière de la vitre." Circuler à vélo permettra aussi aux policiers d’avoir une meilleure vue sur ce qui se passe autour d’eux.

Une campagne «chien» aussi

Ces policiers à vélo auront plusieurs missions.Déjà le travail de quartier traditionnel mais aussi l’organisation de patrouilles spécifiques, la prévention comme la répression de certaines infractions également.Et notamment ils permettront un contrôle plus efficace des chemins F99C, ceux qui sont réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers sur lesquels certains automobilistes s’aventurent.

Les policiers à vélo pourront aussi circuler sur les RAVeL et chemins de randonnée afin de faire la chasse aux incivilités. Aussi dans leur cahier des charges, les chiens. "On va démarrer une campagne chiens, les déjections mais aussi les chiens non tenus en laisse.Car on reçoit pas mal de plaintes." Enfin, les policiers à vélo seront aussi de sortie lors des braderies, des concerts, des brocantes, des cortèges.