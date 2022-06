L'effondrement du sous-sol de cette maison à Hannut reste un mystère

Le vieux puits reste un mystère

Une des hypothèses est que l’eau est remontée depuis un vieux puits découvert à 50cm en dessous de la chape de béton. Un puits de briques dont personne ne connaissait l’existence. "On a demandé aux anciens propriétaires, on a consulté des vieilles photos et des anciens plans et rien ne renseigne l’existence de ce puits, fait remarquer le bourgmestre, Manu Douette. C’est un mystère.Peut-être qu’à l’époque médiévale, il y avait là des douves puisqu’on n’est pas loin des remparts de la ville. Mais cela reste à vérifier." Tout comme le fait que l’eau ait pu remonter par le puits lors des inondations. "Pour moi, l’eau provenait du puits mais cela reste à vérifier, note Lucas David. On a fait des sondages sous la maison voisine, au n°43 et là, le sol est encore compact, il n’y a pas de dégâts."

Des colorants pour voir par où l’eau passe

Ce sont donc encore de longues investigations que vont mener les experts pour tenter de percer le mystère. "Ils vont réaliser des tests avec différents colorants dans l’eau pour voir si les égouts sont en lien avec le sous-sol de la maison en question, détaille Manu Douette. Car on a inspecté nos égouts par caméra et ce qui est bizarre, c’est que sur la rue de Tirlemont à hauteur des maisons, les conduits ont été déformés. La canalisation en béton n’est plus de forme ronde mais bien ovoïde, comme si elle avait été aplatie."

La maison au sous-sol fragilisé a été sécurisée par des poutres glissées sous elle. Mais ce n’est qu’une fois que le mystère des eaux souterraines aura été résolu qu’on pourra envisager des réparations définitives. "Le seul moyen que je vois pour l’instant, c’est d’injecter du béton expansif, poursuit Lucas David, le spécialiste en terrassements. Mais encore faut-il savoir où et en quelle quantité. Il faut peut-être aussi prévoir une canalisation pour diriger les eaux du puits souterrain au cas où celui-ci viendrait de nouveau à déborder."