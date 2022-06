Plusieurs milliers de boîtes en fer blanc de la collection d'Yvette Dardenne sous eau, à Hannut

La collection d’Yvette, visitable, est répartie dans quatre bâtiments de la rue du Condroz (aux n°3, 5, 6 et 8). "C’est au n°5, au moulin, que l’eau s’est engouffrée. Je n’ai pas pu me rendre sur place car je suis en convalescence mais de ce qui me revient, les dégâts dépassent tout ce qu’on peut imaginer." Le magasin des années 30 reconstitué, les piles de boîtes… "Tout a été envahi d’eau, déplore la collectionneuse hannutoise. Certaines qui se trouvaient en hauteur, sur des étagères, ont été épargnées mais pour le reste, il va falloir procéder à leur nettoyage." Et depuis presque une semaine immergée dans l’eau et la boue, les précieuses pièces de la collection, qui se comptent par milliers, commencent déjà à rouiller.

Place au nettoyage

Il faudra des semaines, peut-être même bien des mois, avant que tout rentre dans l’ordre. C’est que le nettoyage des lieux et des boîtes va nécessiter un temps certain. "On doit d’abord nettoyer l’extérieur du bâtiment pour en faciliter l’accès. Ensuite, on devra se charger de l’intérieur du bâtiment et des boîtes. Ici, on n’a pas encore pu explorer le moulin. On en est toujours à se frayer un chemin dans le bâtiment, parmi les monticules de boîtes et de boue", explique Jacqueline Gochel, une amie d’Yvette qui aide cette dernière dans la collection, et notamment ici dans le cadre des inondations.

Jacqueline Gochel explique que l’eau est montée jusqu’à 40centimètres à l’entrée du bâtiment. "Les dégâts sont importants. Il y aura des pertes, c’est sûr, car les boîtes baignent depuis quelques jours maintenant. Et il nous faudra le temps de réunir des bénévoles pour nous aider et tout organiser. Ça va mettre des semaines, si la météo est avec nous." Pérenniser cette collection, assez exceptionnelle il faut le dire, c’est l’intention d’Yvette Dardenne depuis quelques années. Mais les événements du week-end dernier mettent-ils à mal le projet de musée? "Ces inondations ne compromettent pas forcément le projet" , rassure la collectionneuse.