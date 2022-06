Les inondations du week-end dernier à Hannut coûteront plus de 10 millions d’euros…

340 kilomètres de voirie

Tiens, y a-t-il beaucoup d’égouts sur Hannut? Difficile à dire… "On a 340 kilomètres de voirie, je ne sais pas le nombre de kilomètres d’égouts qu’on a mais c’est beaucoup." Pour chaque égout, la Ville a demandé de remplir des fiches afin de déterminer les travaux à faire. "Une colonne avec les petites réparations qu’on peut faire de suite en urgence, une autre avec les réparations plus importantes qu’il faut faire mais qu’il faut planifier. Et une troisième colonne avec les plus gros travaux qui nécessiteront un investissement plus important." L’objectif?Arriver à chiffrer les travaux à faire, déterminer leur coût.

La Ville de Hannut a ainsi mandaté l’AIDE (l’intercommunale pour le démergement et l’épuration en province de Liège) pour cartographier les égouts. L’an dernier, après les inondations, une telle cartographie avait déjà été réalisée avec l’intercommunale liégeoise. Mais depuis, l’état de certains égouts s’est aggravé. Les inondations du week-end dernier n’ont clairement rien arrangé. En certains endroits, tout le fond a disparu, "ce n’était pas comme cela avant, mais il y a eu tellement de pression…"

Le mayeur demande une aide sous forme de droit de tirage

Clairement aussi, tous ces travaux aux égouts hannutois, la Ville ne saura pas s’en charger. "On ne saura pas faire cela nous-mêmes." Elle ne pourra pas nous plus financer seule les chantiers. La solution? Des aides financières de la Région wallonne. "J’ai demandé une aide à la Région sous forme de droit de tirage de reconstruction." Car les sommes à engager seront… astronomiques. "Pour curer un bassin d’orage, on nous demande 600000 €." Rien que pour le home Loriers, les frais liés aux inondations se montent à 2,5millions d’euros. Une partie sera couverte par l’assurance mais pas tout… Après un premier topo, "on est déjà à une somme comprise entre 10 et 15millions d’euros de frais.C’est notre capacité d’investissement pour six ans. Je ne sais pas où on va, là…"

Des aménagements en urgence

Depuis le week-end dernier, les équipes hannutoises sont sur la brèche. Déjà à faire des merlons sur des terrains communaux là où elles sont en train de curer. Et les permis nécessaires? "On régularisera après…" Les autorités communales avancent au plus vite pour éviter que les Hannutois revivent une catastrophe comme celle du week-end dernier…