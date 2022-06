Le restaurant propose des plats chauds aux sinistrés

Mardi, une trentaine de sinistrés sont ainsi venus chercher à manger.Et ce mercredi midi, 15personnes avaient déjà réservé. "Mais c’est surtout pour le soir que les gens viennent car, en journée, ils travaillent."

Pour le couple de restaurateurs, ce geste de solidarité n’est pas une première, puisque déjà il y a quelques années, alors qu’ils tenaient un restaurant à Bruxelles, ils avaient offert à manger aux sans-papiers. "Et lors des inondations de juillet dernier, on a aussi offert plusieurs centaines de repas en allant les porter directement aux sinistrés, indique Fati. Pour nous, c’est normal de faire ça.Il y a des habitants qui n’ont plus de cuisine, il faut bien les aider." Et pas question pour les restaurateurs de demander une preuve comme quoi on est bien sinistré. "On voit bien que les gens qui viennent sont dans le besoin, poursuit Fati. Ils sont déjà tellement dans les problèmes qu’on ne va pas encore aller leur demander de se justifier…"

En fonction de la demande, l’opération devrait se poursuivre encore ce jeudi. Les personnes intéressées peuvent passer commande au 0493/038282 ou par Messenger (via la page Facebook du restaurant).