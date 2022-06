La priorité pour la Commune à l’heure actuelle, c’est surtout d’anticiper d’éventuelles nouvelles pluies qui pourraient tomber dans les prochains jours. Les fossés, les égouts et les filets d’eau sont curés et les bassins d’orages vidés. "Le bassin d’orage qui se situe à Crehen a été pompé aujourd’hui par la Protection civile. Celui de Thisnes sera vidé demain, explique Manu Douette, le bourgmestre de Hannut. On s’est fait également accompagner par une société privée pour vider les avaloirs car ils étaient remplis de boues et de pierrailles."

Pas moins de 150 ballots de paille ont également été achetés par la Commune pour créer des fascines afin de retenir les eaux et les coulées boueuses dans les campagnes. "Cela permet surtout de filtrer des eaux afin que ça soit principalement des eaux claires qui se répandent sur les voiries et les habitations plutôt que de la boue", précise l’expert.

Le ramassage des déchets s’organise également. " Nos équipes font le tour des zones sinistrées afin d’enlever les encombrants mis au bord du chemin mais cela risque de prendre du temps" , indique Manu Douette, le bourgmestre, sur sa page Facebook. Les déchets peuvent également être déposés par les habitants au dépôt de voirie (rue de Tirlemont 110). Les containers sont accessibles du lundi au vendredi de 9 à 18h.