Hannut: bassins d’orages, avaloirs, barrages et sacs de sable

Le long chantier de déblaiement se poursuit en région hannutoise.Un travail qui ce mercredi s’apparente aussi à une course contre la montre tant que la météo n’annonçait pas d’amélioration. "On a évité les plus grosses pluies de ce matin mais on redoute encore celle prévue en fin d’après-midi, indique le bourgmestre Manu Douette. Avec une société privée, on a terminé de curer près de 90% des avaloirs et les égouts remplis de gravats et de boue.Les bassins d’orage de Crehen et de Thisnes ont été vidés avec l’aide de la Protection civile.Mais il reste pas mal de vase dans celui de Crehen.Il y a aussi le bassin de Grand-Hallet qui se vide trop lentement.Là, la Région wallonne est à pied d’œuvre pour faire descendre manuellement la porte du barrage et permettre ainsi l’écoulement plus rapide de l’eau sans que cela n’impacte les villages en aval."