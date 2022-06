Home Loriers inondé à Hannut: «Impossible de savoir quand les résidents reviendront» (Photos)

Pas d’appel infirmier

Dimanche, la résidence était sans eau, sans électricité et sans sanitaire. Aujourd’hui, l’électricité est revenue mais il n’y a toujours pas d’eau chaude et de sanitaires. Or, 13 pensionnaires de la maison de repos résident toujours sur place. Pour le personnel, l’heure est donc à la débrouille. "Ils remplissent les baignoires avec des seaux" , explique Pol Oter.

Les aînés restés sur place ont tous été rassemblés sur un même étage. "Le gros problème est qu’à l’heure actuelle, les appels infirmiers n’ont pas pu être rétablis. En les regroupant tous au même étage, cela permet de faciliter le travail du personnel soignant. Il y a donc quasiment un membre du personnel par chambre. Mais c’est forcément quelque chose qu’on ne saurait pas faire si tous les résidents étaient présents. Et tant que la sécurité ne peut pas être garantie pour nos résidents, on ne pourra pas les faire revenir."

Sur les 73 pensionnaires du home, 60 sont aujourd’hui logés ailleurs. 31 d’entre eux résident dans des homes des alentours (à Racour, Wasseiges, Jodoigne, Amay, Waremme et Liège) et 22 sont chez leur famille. "Mais pour certains, c’est compliqué de les accueillir plus que quelques jours. Nous avons donc pris contact avec d’autres homes au cas où."

Un soutien psychologique

À l’heure actuelle, impossible de dire quand tous les résidents pourront revenir au home Loriers. "Il faut que tout refonctionne selon les normes de l’AViQ." Un accompagnement psychologique a, en tout cas, été proposé aux membres du personnel. "Ça a été très difficile, pour eux, de voir les résidents partir." Les pensionnaires relogés sont aussi parfois un peu perdus. "Nous allons donc proposer au personnel d’aller, soit par leurs propres moyens, soit via des moyens qu’on leur fournit, visiter leurs résidents dans les différents homes. Cela permettra de leur apporter un visage familier."