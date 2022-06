Football: Hannut s’impose à Herve et monte en P1 (vidéo)

Malgré son statut de favori, Hannut montre pour la première fois de ces tours finals des signes de faiblesses. Dominés physiquement, les Hesbignons se concentrent avant tout sur leurs tâches défensives.

Au retour des vestiaires, les hommes de Manu Christiaens reviennent avec des intentions bien plus offensives, et ça paye. Maitres de l’horloge, les Hannutois vont prendre à nouveau l’ascendant à l’heure de jeu. Pasteels part en contre et sert Cossalter qui dans un angle impossible tente la frappe en force. Le portier vervietois, Simonis, dévie tant bien que mal la frappe qui revient dans les pieds du héros visiteur Formica qui s’offre le doublé. Ce nouveau but encaissé est synonyme de coup de massue pour les Fromagers. Mauvaise idée pour les locaux car Cossalter n’en demandait pas autant. Libéré de son défenseur, le serial buteur hannutois tue tout suspense d’une frappe croisée. Hannut monte en première provinciale comme espéré et malgré de grosses sueurs en première mi-temps, cette promotion est logique comme le prouve le dernier but de Vandenberg juste avant le coup de sifflet final. L’équipe a prouvé au tour final qu’elle était prête pour l’antichambre de la Nationale.

Arbitres: Bila Kizedioko, assistés de Dylan Henrot et Emile Mutarugera.

Cartes jaunes: Smets, Douhard, Halleux, Adrovic.

Buts: Formica (0-1, 30e), De La Cruz (1-1, 31e), Formica (1-2, 59e), Cossalter (1-3, 79e), Vandenberg (1-4, 91e).

HERVE: Simonis, Lebeau, Das, Smets, Morrier (72e Hamdi), Bastin (72e Limbourg), De La Cruz (72e Verhulst), Bressani (61e Lejeune), Halleux (61e Amory), Douhard, Closset.

HANNUT: Racz, De Vierman, Geuns (86e Vandenberg), Henrot (89e Lo Presti), Ouchan, Adrovic, Spadaro, Pere, Formica, Pasteels (89e Dhaeze), Cossalter.