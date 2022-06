La Plaza revient ensabler le centre-ville

Cette fois, c’est la bonne.Deux années après la dernière édition, la Plaza revient dans le centre-ville hannutois.Du 9juin au 10juillet, cette 5eédition était très attendue, les Hannutois se languissant du sable. Dès mardi prochain, ce sont donc près de 500 tonnes de sable qui seront déversées sur la Grand-Place.Palmiers, transats et parasols sont au menu mais, contrairement aux éditions précédentes, la Gestion centre-ville et les commerçants du centre qui organisent l’événement, ont complètement revu le dispositif. "On a tiré profit de l’expérience de la fin de l’année dernière où les cafetiers du centre avaient été contraints de se coordonner à cause des limitations dues au coronavirus, explique Nicolas Corthouts, un des organisateurs. Ici, plutôt que d’avoir différents débits de boisson dans chaque café, on aura un seul grand bar dans un grand chalet.Et il y aura 4terrasses carrées où on aura un aspect un peu plus plage." Et c’est par un système de jetons que les consommateurs seront invités à payer dans le bar central.