La halle sera opérationnelle en automne

"L’idée était de construire une halle sur le site, là où l’Aurore cultive ses légumes (NDLR: à l’ancien dépôt militaire, rue de Tirlemont), explique le président du CPAS de Hannut, Pol Oter. Pour vendre les surplus de production. Le temps de monter le dossier, en 2017, on a eu un accord de la Loterie nationale pour un subside de 70000€ sur un coût total de 105000€. On avait aussi sollicité la Région pour un autre subside pour les halls relais agricoles mais il nous a été refusé."

12 ans d’attente

Le projet a cependant été lancé mais a quelque peu patiné. "On pensait qu’il ne fallait pas de permis puisqu’il s’agissait d’un bâtiment agricole sur un terrain agricole. On a donc dû relancer tout le projet."

Puis comme pour beaucoup de choses, les années Covid sont venues tout ralentir: les procédures administratives, mais aussi la main-d’œuvre et les matériaux. C’est ce qui explique que la halle du CPAS vient seulement de sortir de terre, 12 ans après le lancement du dossier.

"Le bâtiment est terminé mais il faut encore faire les finitions, reconnaît Pol Oter. Ça a pas mal traîné avec le chantier. Par exemple, à un moment donné, on ne trouvait plus de tuyaux en plastique pour relier les toilettes."

Un à deux jeudis par mois

D’une superficie de 30 sur 15mètres, la halle sera située dans un espace intérieur clos (contrairement à celle prévue à Braives) et permettra l’installation de 33à 34 producteurs locaux disposant de stands de 3 sur 3 mètres. Car en plus des fruits et légumes de l’Aurore, des producteurs locaux pourraient venir y vendre les marchandises. "Pour l’instant, le maraîchage de l’Aurore ne génère pas encore de surplus, avoue Pol Oter. C’est la raison pour laquelle on n’avance pas encore de calendrier spécifique, mais on songe à une ouverture d’un à deux jeudis par mois, l’après-midi." Et ce, à partir de l’automne prochain. "Car en juillet et août, en plein pendant les vacances, ce n’est pas la période idéale avec les congés."