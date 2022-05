Il était 14h28 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés à intervenir sur cet incendie, déclenché au niveau du bloc-moteur d’un monospace Honda modèle SRV. Les pompiers de la zone Hesbaye se sont rendus sur place avec un véhicule de commandement, une autopompe, un véhicule de balisage et un véhicule réhab. Onze hommes du feu ont lutté contre l’incendie jusqu’aux environs de 16h. Ils ont réussi à limiter le feu au bloc-moteur et à l’avant du véhicule. L’habitacle avait quant à lui commencé à fondre. La voiture est inutilisable en l’état. L’incendie est d’origine accidentelle et n’a pas fait de blessés.