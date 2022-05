Hannut B (P3) s’offre 4 renforts

Avec lui, on retrouvera aussi Xavier Paty et Christophe Jacob, d’anciens braivois que l’on ne présente plus. De quoi apporter de l’expérience, du talent et du caractère dans un groupe qui en a un peu manqué tout au long de la saison. Pour l’aspect offensif, François Montanino (ex-Waremme) sera aussi de la partie pour confectionner un noyau complet et de qualité où les jeunes espoirs du club pourront aussi apprendre les ficelles du métier.