Les finances impactées par la crise

Quelques petits projets sont également venus s’ajouter au budget, comme la réalisation d’un schéma de développement touristique. À noter que certains projets ont été reportés pour des raisons administratives. Et au final, "suite à la modification budgétaire, le budget extraordinaire s’élève à 9626000 €".

L’ordinaire également impacté

Le budget ordinaire n’est pas non plus épargné. "Qui dit augmentation de l’inflation, dit indexation automatique des salaires. On a donc dû prévoir 84000 € en plus."

Et encore, ce n’est rien par rapport au budget 2023. "Ça nous coûtera 420000 € en plus au niveau des frais de personnel (NDLR: par rapport à l’état des finances fin 2021)". Les finances communales sont aussi impactées par l’augmentation du prix de l’énergie. "On a prévu 250000 € supplémentaires pour les dépenses de fonctionnement." Le budget ordinaire revu s’élève 21000000 €.

Si la Commune a pu encaisser ce premier choc, c’est parce qu’elle a fait des provisions au cours des dernières années. "La situation va devenir compliquée. Nous la gérerons au mieux grâce aux réserves qu’on a accumulées. Mais ça pose quand même question au niveau de la pérennité de nos finances à l’horizon 2025. On va revoir notre tableau de bord afin d’actualiser nos projections" , conclut Olivier Leclercq.