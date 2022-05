Dépôt sauvage à Lens-Saint-Remy: «Nous avons trouvé une identité»

Plus précisément, ces déchets avaient été déposés dans le dépotoir du cimetière. "C’est un espace destiné à recevoir les déchets liés à l’entretien du cimetière et quand des gens viennent par exemple pour nettoyer les tombes. C’est un service qu’on rend à population puisque la Commune vient ensuite les ramasser. Mais en aucun cas cet endroit n’est prévu pour le dépôt de déchets ramenés de chez soi."

Aussi, le mayeur informe qu’une identité a été retrouvée dans le dépôt et que "plainte va être déposée au parquet. Je demanderai une mesure sanctionnante importante et dissuasive. Marre de devoir gérer et payer le laxisme de certains" , ne décolère pas Manu Douette, qui précise qu’outre l’amende, "je compte demander un remboursement de tous les frais liés au traitement de ce dépôt. Il faut que cela serve d’exemple." Ces frais, à charge du contribuable puisqu’il s’agit là d’un coût-vérité, couvrent le transport du conteneur, le tri, le transport et le traitement des déchets par Intradel.

Une enquête policière va être menée auprès des personnes dont l’identité a été retrouvée. "L’enquête se penchera également sur un autre dépôt de même nature retrouvé à ce même endroit il y a quelques semaines. On soupçonne qu’il s’agit des mêmes individus."

À noter que les amendes en la matière peuvent aller jusqu’à 100000€. "Ceci dit, le montant des amendes est défini par l’agent sanctionnateur proportionnellement à la nature et à l’impact sur l’environnement de ces déchets" , précise néanmoins le mayeur.