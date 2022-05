Trop bruyant, le Beach Bar est fermé par le bourgmestre pour un mois

Mais si le bourgmestre Manu Douette a pris cette ordonnance de fermeture, il a d’abord tenté d’instaurer le dialogue entre les riverains et la patronne du café. "Le problème, c’est le tapage nocturne avec les clients en terrasse qui font beaucoup de bruit ou encore la musique du café qui va trop fort, explique le mayeur. On voit aussi que les heures de fermeture ne sont pas toujours respectées."

Comme d’autres établissements, le Beach Bar dispose d’un service de gardiennage qui lui permet de rester ouvert jusqu’à 3h du matin le week-end. Mais malgré ça, des débordements ont été constatés.

"On a eu une réunion avec les riverains, la police et la responsable du café il y a trois semaines, explique Manu Douette. Celle-ci s’est montrée de bonne volonté mais visiblement, les choses ne se sont pas améliorées." Que du contraire puisque le week-end du 1er mai, une bagarre a même éclaté devant l’établissement. "Mais ce sont des personnes extérieures au café, reconnaît le bourgmestre. Néanmoins, le tapage nocturne a continué et les heures de fermeture n’ont toujours pas été respectées. C’est sur ces 2 éléments qu’est motivée l’ordonnance de police."

En recours au Conseil d’État

La gestionnaire de l’établissement, via son avocat MePascal Philippart, a tenu à réagir à la décision de fermeture en saisissant le Conseil d’État pour une suspension de la décision en extrême urgence. "C’est une décision arbitraire et qui n’est objectivée par aucun élément concret, conteste l’avocat. Ma cliente n’est pas non plus responsable si un client crie. C’est un peu comme si on fermait une autoroute parce que 10 automobilistes y roulent trop vite…"Le dossier devrait être analysé par le Conseil d’État, dès la semaine prochaine.