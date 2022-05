La rue de Huy fermée pendant un mois

C’est le premier dossier du plan triennal 2018-2021 de la Ville de Hannut qui se concrétise. La rue de Villers va complètement être refaite. Depuis son embranchement avec la rue de Huy jusqu’au pont du contournement. L’AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes) procède au remplacement de tout l’égouttage tandis que la SWDE (Société wallonne des eaux) en profitera pour remplacer les conduites d’eau. Et en surface, la Ville va refaire toute l’assiette de la voirie qui a été redessinée. "En venant du centre-ville, on aménage un trottoir tout le long de la rue sur le côté gauche. Et à droite, on crée une piste cyclo-piétonne, explique l’échevin des Travaux, Niels ‘s Heeren. Comme on a suffisamment de place, on va aussi planter une haie pour séparer la piste en question de la bande des voitures."