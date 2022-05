Pollution à la suite d’un feu de voiture à Hannut

Ce samedi après-midi, une pollution du ruisseau du Saule a eu lieu à la suite de l’incendie d’un véhicule à Thisnes, à Hannut. Il était 16h45 lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés à intervenir, route de War, sur la nationale. Lors de l’incendie, de l’huile et du mazout se sont déversés dans les égouts puis dans le ruisseau. La société SOS pollution est intervenue sur place pour assainir l’endroit. Cette nationale se situe entre Hannut et Jodoigne. Les pompiers de la zone Hesbaye sont restés environ une heure sur place. Les secours ne se sont pas prononcés sur les causes de l’incendie.