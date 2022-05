On recherche des bénévoles pour encadrer le cortège du 21 juillet

C’est la raison pour laquelle, alors que les vacances sont encore loin, Hannut Tourisme Promotion (HTP), l’ASBL qui planifie les festivités, est déjà en train de s’y préparer. "On a lancé un appel aux différentes associations qui voudraient former un char ainsi qu’aux groupes folkloriques , note Thomas Goyen, administrateur de l’ASBL. On devrait avoir 25 groupements dont les géants de Landen et peut-être des Gilles de Nivelles."

Mais si le cortège se met tout doucement en place, Hannut Tourisme Promotion cherche aussi du personnel pour l’encadrer. "Avec le Covid et suite à des décès, notre ASBL a perdu plusieurs membres, continue Thomas Goyen. On est encore une vingtaine de membres mais tous ne savent pas se rendre disponibles ce jour-là et d’autres seront déjà occupés à différentes tâches.Certains doivent en effet tenir les bars, d’autres monter les infrastructures, accueillir les groupes, s’occuper des Petits Marchés…"

Dès lors, pour encadrer le cortège, HTP lance un appel aux bénévoles. Et que les candidats éventuels se rassurent, ce n’est pas parce qu’on vient donner un coup de main ce jour-là qu’on ne peut pas faire la fête. "Effectivement, ce n’est pas incompatible. On demande juste à ceux qui encadreront le cortège de rester concentrés durant trois heures , explique Thomas Goyen. Soit environ de 14h à 17h. Il faut quand même être bien lucide pour pouvoir parer à toute éventualité mais après, rien n’empêche de continuer la fête. " Et si le fait d’être partie prenante de l’organisation plaît aux bénévoles, HTP signale encore que sur le long terme, elle fait également appel à de nouveaux membres.

Les candidats bénévoles peuvent contacter Thomas Goyen au 0498/507240 ou par mail à goyen.thomas@hotmail.com.