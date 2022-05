Violée ou en manque de tendresse?

Pendant la soirée, il a demandé à la jeune fille si elle désirait revenir chez lui après la soirée. "Elle m’a dit que l’on verrait. Tout le monde est rentré et je lui ai demandé si elle voulait rentrer avec moi. J’avais envie de poursuivre le flirt. La question, ce n’était pas de revenir dormir chez moi en toute amitié. Elle a dit oui."

C’est alors que les versions divergent. Selon le jeune homme, il a eu une relation sexuelle consentie avec la jeune fille. Selon cette dernière, il l’a attrapée par les jambes et l’a violée. " Je lui ai donné un short et un t-shirt. Elle s’est changée devant moi. On s’est embrassés. Je lui ai demandé d’enlever son bas, elle l’a enlevé et on a eu des relations sexuelles. Elle n’était pas ivre. Elle ne m’a pas demandé de mettre de préservatif."

Ce serait son manque d’attention après la relation sexuelle qui aurait provoqué la colère. "La relation n’a pas duré longtemps du tout. Je suis allé dans la salle de bain. Je ne lui ai pas adressé la parole; c’est pour ça qu’elle a la haine. Elle s’est sentie utilisée. Je me suis endormi. Je regrette de ne pas avoir eu de geste de tendresse envers elle."

Lors d’une soirée après les faits, la jeune femme a enregistré celui qu’elle accuse de viol et il aurait admis qu’au début, elle n’était pas consentante. "J’ai abondé dans son sens pour ne pas aggraver les choses", se défend le prévenu.Dans cet enregistrement, elle déclare qu’elle ne sait pas elle-même si elle est victime ou pas.

L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement ou des conditions probatoires. Le tribunal rendra sa décision en juin prochain.