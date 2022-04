Affluence record à Hannut : 140 voitures ont été bénies

Les traditions rencontrent toujours leur petit succès à Moxhe. Ce lundi, la Saint-Sauveur a démarré comme chaque année par une messe conviviale à la Grange. Une messe un peu particulière, chaleureuse, qui s’est clôturée par le verre de l’amitié. Puis qui a bifurqué vers la chapelle Saint-Sauveur… où près de 140 voitures ont été bénies par le prêtre de la paroisse moxhoise. " D’habitude nous en comptons 80, 90, estime Céline, secrétaire de l’ASBL Moxhe au fil de l’eau, organisatrice aux côtés de la fabrique d’église et de la Grange. C’est peut-être dû au soleil, mais on a aussi fait un peu plus de pub que d’habitude sur les réseaux sociaux. C’est un peu un record il faut le dire, on en est vraiment ravis."