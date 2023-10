Le gîte P’tit Filot à Hamoir séduit déjà les voyageurs

Jacuzzi et pétanque

Le bonus: le gîte met à disposition un jacuzzi, un terrain de pétanque, deux terrasses avec vue totale sur les champs. Somme toute, un cadre idyllique qui a son

petit lot d’amateurs. "C’est un projet qu’on a monté mon épouse, Christelle, et moi. Il y a d’ailleurs beaucoup de retours positifs, on en est très satisfaits, se réjouit Julien Mortehan, propriétaire des lieux. Pour l’anecdote, on a des réservations de clients qui sont déjà venus et qui veulent revenir."

Le projet de Julien Mortehan et Christelle Timmermans s’est officiellement concrétisé au mois de mars dernier. "L’idée n’a pas germé instantanément. Au départ, sur le terrain, il n’y avait rien, on a tout construit. Les travaux ont commencé en 2020 et ça a finalement pris plus de temps que prévu, explique le Hamoirien. C’est au fur et à mesure qu’on a penché pour le gîte, au début de l’année 2022."

Jusqu’à aujourd’hui, le gîte tient ses promesses. Julien et Christelle proposent un endroit privatisé et cosy. "D’où le nom le P’tit Filot", s’amuse Julien. Avantage: le gîte, en plus d’être adapté aux enfants, se trouve entre Durbuy et Aywaille, non loin du domaine de Palogne, de la grotte de Remouchamps ou du site du Ninglinspo.

Un vrai carrefour pour les activités touristiques et sportives donc. Selon le couple, le gîte se destine à toute personne désireuse de se ressourcer ou passer un moment dans un cadre au calme absolu.

Info et réservations par téléphone au 0497/32 41 37, par mail, julien-mortehan@hotmail.fr ou sur la page du P’tit Filot sur www.airbnb.be