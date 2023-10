La boucherie Marguerite s’installe dans l’ancienne boulangerie, rue de la Station à Hamoir

Un peu avant l’heure d’ouverture, des clients attendent déjà devant la porte. Le patron, Jeffrey Verstappen procède aux derniers rangements avant d’ouvrir, heureux de ce nouveau challenge qui commence. Il explique la raison de ce déménagement depuis la ferme de Xhignesse vers la rue de la Station: "La boucherie située sur le site de la ferme était devenue trop petite. J’ai un gros débit et les machines prennent trop de place. En effet, nous vendons beaucoup en dehors de la boucherie. Nous faisons aussi des livraisons aux particuliers.L’atelier va rester à la ferme et pourra s’agrandir. Je pense que venir ici à Hamoir est positif pour le développement du centre, et attirera du monde aussi dans les autres commerces."

Les rayons, remplis de produits fromagers, viandes, charcuteries, le fameux boudin sont très appétissants. "J’ai participé avec 5 produits au concours national de boucherie à Courtrai, et je suis revenue avec 5 médailles, explique fièrement Jeffrey Verstappen. Trois d’argent pour le jambon, le jambon fumé, le pain de viande et deux d’or pour le boudin blanc et le boudin aux châtaignes. Comme la charcuterie est faite maison, nous avons des produits sympathiques comme le jambon Jack Daniel’s, produit que j’ai créé, le pain d’Hamoir, le pain au poivre. Notre force est de faire tout nous-mêmes. Nous sommes vraiment producteurs, transformateurs", conclut le patron.

La Boucherie Marguerite, 12, rue de la Station, ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 à 12 h 30, et de 14 à 18 h, le samedi, de 9h à 17h tel 0472/64 09 15.