La Belle brocante à Hamoir le 5 novembre, avec en guest star Aurore Morisse d’Affaire conclue

Intransigeant sur la qualité des objets

Une manière pour les organisateurs de rendre ses lettres de noblesse à une manifestation qui veut clairement se recentrer sur la qualité des exposants. "On devient intransigeant, insiste l’organisateur. Les stands sont strictement réservés pour des objets de collections, des antiquités, des beaux objets. On n’accepte plus d’artisanat de type vêtements, produits de bouche ou articles de braderie. On revient à une sélection stricte, sérieuse qui vise les objets de qualité. La venue d’Aurore Morisse participe à cette démarche." Pour ceux qui sont intéressés, sachez qu’il reste encore des stands à louer (5 € le mètre courant). En tout, quelque 70 mètres d’emplacement sont proposés. "J’aimerais vraiment remplir les deux salles."

La "Belle brocante et Collections" réunit depuis 22 ans les passionnés de collections, d’antiquités et de beaux objets, dans un cadre chaleureux et convivial: mobilier ancien, objets de décoration, bijoux, œuvres d’art, livres rares… Le public peut aussi rencontrer des collectionneurs passionnés, partager avec eux leurs expériences et découvrir leurs trésors.

Au hall omnisports de Hamoir. Le 5 novembre de 9h à 18 h. Entrée: 2 €. Inscriptions brocanteurs: brocante@othamoir.be ou 086 38 94 43.