Le tableau du curé-bâtisseur Charlier transféré définitivement à l'église de Hamoir: "Nous voulions le valoriser dans un endroit symbolique"

L’oeuvre est un patrimoine important de la Commune, rappelant en effet tout un pan de l’histoire locale. Non seulement le curé a contribué à l’édification de l’église, en 1869 mais l’église elle-même a eu un impact décisif sur le développement du village et son visage actuel.

"Rappelons qu’au XIXe siècle, trois personnages étaient importants dans le village: le bourgmestre, le médecin et… le curé. Et le curé Charlier, qui a officié de 1842 à 1878, a joué un rôle déterminant dans le façonnage de l’espace qu’on allait nommer place Del Cour", poursuit le Ferrusien.

En effet, le centre d’activité était autrefois basé à Xhignesse, autour de son église. Avec l’essor économique, amplifié par le transport fluvial sur l’Ourthe, le village de Hamoir a pris de l’ampleur. Mais ne possédait pas d’église. Il faut attendre le décès du sculpteur Jean Del Cour, pour voir une chapelle s’ériger à l’endroit de l’église actuelle, en 1737, financée par une partie des biens de l’artiste qu’il avait légués pour ce projet. C’est à ce moment charnière qu’arrive le curé Charlier à Hamoir où le centre paroissial se déplace. Rapidement, la chapelle devient trop petite pour accueillir les fidèles de plus en plus nombreux. En 1867, la Commune décide de construire un nouvel édifice. Et le curé s’implique lui-même dans le projet, en finançant par ses économies la moitié du chantier, l’autre moitié ayant été apportée par les paroissiens. Trois ans plus tard, en 1870, l’église est construite. "En même temps la ligne de chemin de fer s’est installée. Le centre de Hamoir a pris peu à peu la configuration actuelle. Le village s’est construit autour de ces deux éléments: l’église et le chemin de fer." L’abbé André Charlier décédera en 1878 après 35 ans de pastorat. Il est enterré au cimetière de Hamoir.

Sécurisé par une alarme

Le grand tableau de ce "curé-bâtisseur" revient à sa source aujourd’hui, dans l’église. Il a été fixé au fond de la nef latérale ouest où le public peut le découvrir. "Comme c’est un tableau de valeur, un système d’alarme a été placé. Il est impossible de le décrocher sans que l’alarme ne se déclenche. L’alarme de l’église a également été renouvelée", précise le fabricien. Récemment, les enfants de l’école libre Saint-Joseph sont venus célébrer leur messe de rentrée dans l’église. Ils ont découvert le nouveau tableau sur lequel ils ont eu quelques explications. En effet, l’école lance un projet sur le thème "Si Hamoir m’était conté…". "Les enfants s’interrogent sur l’histoire et les particularités de leur village et, entre autres sujets, ce tableau, l’histoire du curé et de l’église", conclut Philippe Collard.