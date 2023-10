La deuxième partie de l’école de Hamoir affectée aussi à la police

Créer un second pôle d’intervention au sein de la police de la zone du Condroz, dans le sud du territoire, c’est le projet mis en route depuis 2021. Et le projet est prévu dans l’ancienne école communale de Hamoir dont une partie a été achetée par la zone en juin 2022 pour un montant de 580 000 €. "Le but est de délocaliser une partie de l’hôtel de police de Strée, siège de la zone de police du Condroz, afin de créer un pôle Sud, à Hamoir. On y regrouperait aussi des postes de proximité", détaille Patrick Lecerf, bourgmestre. Le projet prend un nouvel élan aujourd’hui: la deuxième partie du bâtiment scolaire sera finalement lui aussi affecté à la police. Le conseil communal de Hamoir l’a acté mercredi soir. "La moitié de l’école a été vendue à la zone de police, détaille le mayeur. La police et Ecetia ont fait le point sur les besoins en termes d’espace et ce n’est pas assez. Soit la police reconstruit une annexe dans la cour ou sur un terrain arrière, soit on leur laissait la deuxième partie de l’école. Avec le souci que cette partie est dédiée à l’Accueil temps-libre (ATL) et qu’il leur faut un local."