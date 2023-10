Le CPAS déménage temporairement à l’ancienne école communale de Hamoir

Le CPAS de Hamoir, actuellement situé rue Del’Cour, déménage temporairement à partir du 16 octobre juste à côté, à l’ancienne école communale. "On rouvrira le 25 octobre. Les services seront donc perturbés pendant cette période, indique le président du CPAS, Loïc Jacob. On assurera nos services mais nous serons plus fermés qu’ouverts."