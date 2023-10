À Hamoir, le projet de passerelle mobile tombe à l’eau

Le projet est abandonné. Il avait pourtant reçu un subside wallon de la ministre Tellier de 361 000 €, dans le cadre d’un appel à projets de mobilité active et du PCDR (Plan communal de développement rural). Le but de l’aménagement: faire la jonction avec le RAVeL et favoriser ainsi la mobilité douce.

Tout était prêt mais…

L’ouvrage d’art se voulait inédit sur le plan technique puisqu’il était prévu que la passerelle soit ultralégère et mobile. Elle pouvait aussi être surélevée en cas de crue. Un auteur de projet avait été désigné. Les plans étaient prêts. Les subsides étaient octroyés. "Oui, tout était prêt à être activé…", explique Patrick Lecerf, bourgmestre. Mais la Commune a longuement réfléchi sur l’implication du projet sur le long terme. Et ça coince… "La raison essentielle de l’abandon du projet, c’est que la Commune allait devenir propriétaire d’un ouvrage d’ampleur à devoir entretenir et pour lequel il existe des risques réels de dégradation par la suite, détaille le bourgmestre. Ce projet n’est pas raisonnable. On l’a bien vu avec les inondations de juillet 2021 et les conséquences financières pour les Communes et les infrastructures publiques. On a eu l’expérience avec le pont de Comblain-la-Tour, communal, désormais en mauvais état. Construire une passerelle, c’est une chose ; prendre en charge sa responsabilité, c’en est une autre."

"Ça nous fend le cœur"

Le revirement a été d’autant plus difficile à prendre pour la Commune qu’elle est convaincue de l’intérêt de cette passerelle. "Les subsides étaient importants, la part communale raisonnable, on œuvrait pour la mobilité douce. Ça nous fend le cœur, mais on mise sur le principe de prudence. La charge et les risques sont trop importants."

Exit les subsides

Par ce choix, le mayeur envoie aussi un signal aux politiques: ce genre d’ouvrage ne devrait pas relever de la responsabilité communale mais de la Région wallonne. "Ce n’est pas à une Commune de gérer un pont qui passe au-dessus d’un ruisseau relevant de la Région". En confirmant l’abandon du projet via le conseil communal, la Commune perd officiellement ses subsides, qui retournent à la Région.