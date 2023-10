Éoliennes entre Xhignesse et Xhoris: le collectif d’opposants se mobilise

"Un coup de poing dans notre ruralité"

Car les deux parcs envisagés se situent à un jet de pierre l’un de l’autre, sur un territoire rural et vierge en termes d’éoliennes. "C’est notre premier argument: les deux parcs sont des atteintes à l’atout principal de notre région, à savoir le paysage, considéré comme un patrimoine à préserver. Cet atout a été officiellement reconnu par le PCDR de la Commune et par le GREOVA. Ce cadre de vie attire des habitants mais aussi des touristes. Ce sera un coup de poing dans notre ruralité. Totalement déraisonnable et choquant. Certains habitants auront vue sur les deux parcs." Pour le projet dont il est question ici, le collectif s’interroge aussi sur la localisation des mâts, en bord d’Ourthe. "Ils sont littéralement le nez sur l’eau. Avec la puissance annoncée, ils devraient s’élever très haut, à 200 mètres. Toute la vallée de l’Ourthe sera impactée. Le hameau de Chirmont aura une vue plongeante dessus."

Les opposants l’assurent: ils ne sont pas contre l’éolien mais pas n’importe où. "Concentrons-les là où il y a déjà des nuisances, près des autoroutes par exemple."

La mobilisation est déjà lancée à Ferrières et Hamoir depuis plusieurs semaines: banderoles placardées dans les villages, flyers et affichettes distribués, création d’un site internet en cours, rédaction de lettres-type… "Nous aidons les citoyens à rédiger leur courrier, nous servons de relais." L’objectif du collectif est d’informer et de sensibiliser un maximum les citoyens sur les enjeux de ces deux projets. "Beaucoup n’ont pas le temps d’analyser le dossier, d’autres ne se rendent pas compte, certains n’osent pas s’exprimer ou se sentent impuissants." Les opposants comptent en tout cas se faire entendre à la réunion de jeudi soir. "Il est probable que la rencontre soit très interactive", sourit le Xhorisien.

Le collectif espère que les démarches porteront leurs fruits et que leurs arguments pèseront dans la balance au moment où les Communes et la Région se positionneront. "On fait bouillir la marmite. Pour le premier projet éolien, nous avions récolté 370 courriers de réclamations, transmis à la Commune de Hamoir. Nous ferons de même pour le projet Elicio. Nous ne voulons aucun des deux projets." Le message est clair…