Le club de judo d'Ouffet a reçu un invité prestigieux: Robert Van Der Walle

Le président, Renaud Loix confie: "Dans l’esprit convivial du club, nous avons voulu faire un événement gratuit, accessible à tous, ouvert au grand public, pour mettre en avant le judo et le faire connaître. Différents clubs sont réunis aujourd’hui pour faire des démos, ce qui est très chouette. Notre invité d’honneur, Robert Van Der Walle, célèbre judoka, vient donner un cours, et reste le soir pour souper avec tous les sportifs." L’après-midi a continué avec les entraînements des jeunes U9, U11, U13, ensuite les plus âgés, U15 et plus. Ils ont poursuivi avec une démonstration de Kata et Enbu Judo par des judokas belges passionnés et médaillés, tant au niveau national qu’international. "L’idée, c’est de partager ensemble la passion du judo, ses valeurs sportives et morales. Les participants sont là, nombreux, et motivés, ce qui est encourageant." Le Judo Club Ouffet propose des cours les lundis et vendredis soir, à partir de 19h au hall omnisports de l’ILC Saint-François, rue du Perron à Ouffet.

judoclubouffet@gmail.com www.facebook.com//judoclubouffet. 086/36 70 37. 0472/58 88 43