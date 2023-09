La caserne des pompiers de Hamoir dans un bâtiment de la CILE: "L’achat pourrait se concrétiser début 2024"

Un personnel particulier

Transformer plutôt que construire ? Car au départ, la zone de secours avait été séduite par un terrain rue du Néblon pour y ériger une nouvelle construction. Le conseil de zone voit cependant des avantages à opter pour la transformation d’un bâtiment existant, "allant de l’utilisation efficace de l’espace à la réduction des coûts liés à la construction".

Un groupe de travail planche sur le sujet depuis plusieurs années. Avec une nouvelle donne: la Province de Liège, désormais, finance en partie les zones de secours. Un nouveau partenaire qui change le contexte, en développant aussi une vision supra-zonale. On parle là des six zones de secours de la province. Six zones avec, toutes, des demandes, des besoins.

Le conseil de la zone Hemeco a donc décidé de mettre les bouchées doubles en se penchant sur ses deux casernes: celle de Huy qui nécessite des travaux de rénovation et celle de Hamoir qui est complètement dépassée. "Avec la particularité qu’à Hamoir, le personnel est volontaire et il ne doit donc pas habiter loin de la caserne, explique le commandant de la zone, Stéphane Bouquette. Et ce bâtiment-là a attiré notre attention." Il est situé au croisement de la N66 (la route Huy-Hamoir) et la N654 (le boulevard Pierret). "C’est un carrefour stratégique, car on est à 500 mètres du centre de Hamoir, mais aussi proche d’Ouffet, Tohogne, Durbuy, Comblain-au-Pont aussi."

La zone de secours a alors pris contact avec la CILE, elle qui y fait de l’embouteillage d’eau de table à utiliser lors de gestion de crise. Mais l’entreprise "ne tourne pas à plein régime". Le bâtiment est utilisé ponctuellement. Et la zone a senti une ouverture possible, la CILE n’étant pas opposée à une vente de son bâtiment. La CILE, elle, reste très laconique sur le sujet: "La proposition est à l’étude, on n’en est pas plus loin", répond-on.

Une campagne de promotion du volontariat

Certes, le bâtiment n’est pas une caserne prête à l’emploi, il nécessitera des aménagements. Mais l’espace est là, il est facilement accessible. "Il offre de nombreuses possibilités, ajoute le colonel Stéphane Bouquette. Pour le stockage des véhicules et du matériel, pour y aménager des salles de cours et de sport. Il va falloir aménager l’intérieur, aménager les alentours aussi." Mais tout cela devra encore être étudié. Et le conseil a validé ce choix de bâtiment après l’avoir visité le 29 août dernier. Une visite qui a permis de mieux comprendre le potentiel du bâtiment, de discuter des aménagements nécessaires pour en faire une caserne adaptée aux besoins opérationnels des pompiers.

"Cette option-là est pas mal, poursuit le commandant de la zone Hemeco. Peut-être pas la meilleure, car avoir une toute nouvelle caserne serait mieux. Mais le bâtiment est bien. Il va falloir faire l’étude pour voir si économiquement, l’option est envisageable." Et cette étude va être lancée.

La caserne de Hamoir, c’est 72 personnes au cadre. Sauf qu’ "on est à la moitié du personnel. On va lancer une campagne de promotion du volontariat. Un projet de nouvelle caserne pourrait attirer du personnel nouveau."