Une nouvelle caserne pour les pompiers de Hamoir, c’est pour bientôt

Bonne nouvelle: le projet de nouvelle caserne à Hamoir pour les pompiers de la zone Hemeco est en toute bonne voie. Le conseil de la zone de secours vient en effet d’annoncer sa décision de faire progresser le projet. Différentes options ont été analysées, une position "prometteuse" a émergé et est actuellement à l’étude. Quelle proposition ? L’achat d’un bâtiment industriel appartenant à la CILE, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux. Le bâtiment est grand et pourrait être aménagé en caserne moderne et fonctionnelle pour les pompiers basés sur Hamoir. Transformer plutôt que construire du neuf ? Le conseil de la zone voit des avantages multiples à une transformation. "Allant de l’utilisation efficace de l’espace à la réduction des coûts liés à la construction."