Le groupe ICOM lance une grande opération participative "Hamoir en action": "Les priorités d’hier ne sont plus nécessairement celles de demain"

En quoi consiste l’opération ? Elle s’adresse aux quatre villages, à tous les Hamoiriens "et on aimerait entendre ceux qui ne s’expriment pas souvent". Six thématiques ont été définies par le groupe, des thématiques qui sont les grands enjeux de demain. "Nous avons élaboré cette feuille de travail avec l’office de tourisme, le CPAS, la CCATM, nos sympathisants…" Dès aujourd’hui, ces thématiques et projets seront largement diffusés via plusieurs canaux (site internet, page Facebook, chaîne YouTube…) pour que la population en prenne connaissance. "Il y a vraiment du contenu, du fond. On n’est pas dans du marketing politique mais dans l’idée d’une communication contemporaine", insiste la société AFP Pro qui encadrera tout le processus. En octobre, une rencontre citoyenne sera organisée pour débattre des différentes thématiques. "On veut avoir leur retour", indique le mayeur. Ensuite, jusqu’au 30 novembre, les citoyens pourront envoyer leurs avis, idées, suggestions en remplissant un formulaire en ligne, ou par mail, ou par courrier. "On veut faire émerger des pistes, en collaboration avec les citoyens, évaluer si on est dans le bon, voir si d’autres préoccupations sont à prendre en compte…" Mi-décembre, les avis recueillis seront synthétisés dans une note qui servira ensuite à aborder les élections d’octobre 2024.

Réviser le plan de secteur, obsolète

Mais concrètement, quelles sont les six thématiques listées ? Un des thèmes phare est la révision du plan de secteur, autrement dit repenser le développement urbanistique. "On peut dire que c’est le dossier du siècle, sourit Patrick Lecerf. Encore plus depuis les inondations, ce plan de secteur est obsolète. On est prisonniers d’un cadre de vie inadapté avec ce constat d’une diminution du nombre d’habitants. Il faut inverser la vapeur. C’est un énorme dossier et on veut s’y attaquer." Les autres thèmes sont la sécurité, le développement des services au citoyen, le "Vivre à Hamoir", le sport et la culture et enfin le tourisme. "Avec notre cadre magnifique, la nature, l’Ourthe, les points nœuds, nous voulons miser sur le slow tourisme, comme levier de développement économique", indique Marie-Noëlle Minguet, échevine du Tourisme.

À un an du scrutin communal, "Hamoir en action" se veut-elle une campagne électorale avant l’heure ? Le groupe ICOM s’en défend. "On ne parle pas d’élections à ce stade, insiste le mayeur. On veut que le citoyen entre dans un processus de participation. L’ambition d’ICOM est d’assurer une certaine continuité, pour ne pas repartir chaque fois d’une feuille blanche. Toute cette opération débouchera sur une base de données, une base de discussion sur laquelle nous nous appuierons pour débuter la campagne 2024."

Sur le net: www.hamoirienenaction.be. Chaîne youtube: www.youtube.com/@Hamoirenaction. Page Facebook: "Icom Hamoir"