La nouvelle passerelle du RAVeL entre Fairon et Comblain-la-Tour baptisée "La belle Castine"

La passerelle construite en azobé – une essence de bois exotique très résistante – a comme objectif de préserver la biodiversité de cette portion de RAVeL classée Natura 2000 et reconnue comme habitat sensible d’intérêt communautaire. Pour respecter le site, la passerelle a été déposée sur 32 vis imposantes et plots enfoncés dans le sol à une hauteur entre 30 et 90 cm. L’avantage ? La faune, notamment les nombreux lézards de muraille ainsi que les coronelles qui fréquentent les lieux, et la flore ne sont pas impactés par le passage des nombreux cyclistes.

"La Wallonie compte 1 470 km de RAVeL, et le tronçon de l’Ourthe fait partie du Top 5 en termes de fréquentation, estime Philippe Henry. Nous réalisons parfois des comptages. Le dernier, opéré un dimanche par un agent à Poulseur, a permis de relever le passage de 900 utilisateurs, piétons et cyclistes confondus."

Encore deux tronçons à réaliser

Cette popularité devrait encore croître lorsque les deux derniers chaînons manquants auront été réalisés entre Hamoir et Sy (2,5 km) et Palogne et Bomal (2 km). Les travaux devraient avoir lieu en 2024 et 2025. "Ça permettra aux touristes présents à Durbuy de venir aisément jusqu’à Hamoir", glisse Patrick Lecerf.

Pour en revenir aux réjouissances de ce vendredi, c’est en réalité l’ensemble d’une portion de 450 mètres qui a été inaugurée. Le chantier a coûté 514 755 €. Inaugurés en 2018 par l’ancien ministre Carlo Di Antonio, ces travaux étaient en réalité attendus depuis une vingtaine d’années.