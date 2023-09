C’est parti pour la verdurisation des cimetières à Hamoir

Concrètement, le travail consiste à enlever, au tracteur-pelle, la couche de graviers des allées ainsi que la couche de mauvaise terre. De la bonne terre sera ajoutée. Puis le gazon sera semé avec un mélange de graines adapté aux cimetières. L’avantage ? L’entretien sera plus facile, il suffira de tondre. "Actuellement, la seule solution pour s’en sortir, c’est d’envoyer des hommes enlever les mauvaises herbes à la main, dans les grenailles. C’est fastidieux, lent, pénible et techniquement impossible. Il faudrait mobiliser trop d’ouvriers communaux pour cette tâche. On est débordés. C’est aussi impayable. J’ai estimé le budget qu’on devrait allouer si on désherbait tout à la main: 60 000 € par an ! Ici, ça va nous coûter 50 000 € en deux ans. Et après, on sera tranquille. Et puis ce sera plus esthétique."

Pour le mayeur, il était urgent de faire quelque chose. "Nos cimetières sont dans un état déplorable alors que nos citoyens y sont attachés. Ce sont des lieux à respecter", conclut-il.