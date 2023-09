Quatre jours de fête intenses à Comblain-la-Tour

Depuis vendredi et jusqu’à lundi soir, se déroule la traditionnelle fête au village de Comblain-la-Tour avec, cette année, un nouvel élan puisqu’elle est organisée par une équipe renouvelée du syndicat d’initiative du village. Durant quatre jours, tout était pensé pour rassembler de manière conviviale, les villageois autour d’un verre. Il y en avait pour tous les goûts: pêche au canard, luna-park, auto-scooter, soirée dansante avec Dj Odratta Event, animation musicale avec Joe Vannerum, après-midi ludique avec un clown, jeux populaires organisés par le comité des jeunes, souper fromage charcuterie… La fête est organisée par le syndicat d’initiative et le Comité des jeunes. Les deux présidents Aline Quoilin, et Nathan Layon étaient tout sourire: "Pour la première soirée dansante, il y a eu plus de 250 personnes et tout s’est bien passé. Nous sommes contents. De plus, les bénéfices récoltés pour toutes ces activités permettent de payer la Saint-Nicolas aux enfants de Comblain-la-Tour âgés de 0 à 12 ans, et à tous ceux inscrits à l’école du village", confie Aline. Le président des jeunes, Nathan, enchaîne: "Nous avons notre bar des jeunes installé à côté de celui du syndicat d’initiative et nous passons d’un côté à l’autre pour aider. Il y a une super-ambiance entre les comités. C’est aussi grâce à cette belle cohésion que l’événement est une réussite. Nous avons réalisé pas mal de publicité et les jeunes du coin étaient présents aussi."