Vers une verdurisation des cimetières de Hamoir

Suite à l’interdiction d’utiliser de produits phytosanitaires dans les cimetières, la Commune de Héron cherche des solutions pour les entretenir de manière adéquate. Grâce à une modification du budget extraordinaire, le conseil communal de ce lundi votait le dégagement d’une somme de 30 000 € pour lancer une nouvelle expérience: "Nous nous sommes inspirés de certaines Communes qui ont fait l’effort d’investir dans une verdurisation plus élaborée et coûteuse que de coutume, explique le bourgmestre, Patrick Lecerf. Il s’agit d’abord d’enlever une couche de grenailles, habituelles dans les cimetières, pour pouvoir amener de la terre de bonne qualité. Cette terre plus riche permettra d’accueillir une pelouse adaptée avec des semences spécifiques qui ne poussent ni trop vite, ni trop haut et qui couvrent le sol. Ces semences sont spécialement étudiées pour les cimetières. Ensuite, l’entretien consistera à tondre les pelouses plutôt que de forcer les ouvriers communaux à se baisser pour ramasser les mauvaises herbes, ce qui est de toute manière impossible. Nous sommes complètement submergés."