On a joué du jazz à nouveau à Comblain-la-Tour ce samedi (Photos)

Le petit village hamoirien a de nouveau vibré sur des rythmes de jazz, samedi. De quoi replonger les nostalgiques dans les années 60 et cette grande époque durant laquelle les "Cinq de Comblain" (Joe Napoli, Jean-Marie Peterken, Nicolas Dor, Willy Henroteaux et Raymond Arets) étaient parvenus à faire du village "the place to be".