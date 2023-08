Plusieurs vols et tentatives de vol à Hamoir: la police alerte

Concrètement, entre le 18 et le 22 juillet, la zone a constaté trois vols habitation, quatre tentatives de vol habitation et six appels d’agissements suspects: des véhicules qui circulent anormalement lentement, des individus suspects qui rôdent, qui interpellent des habitants, qui prennent des photos… Ainsi, deux voisines hamoiriennes ont par exemple entendu des gens circuler sur leur toit au même moment, pendant la nuit, à 3h du matin. "Les faits relevés entre le 18 au 22 juillet se sont déroulés la nuit mais aussi, plus étonnant, en pleine journée." Depuis, la situation s’est calmée. Un seul fait a été constaté: un vol habitation le 3 août à Hamoir. Les enquêtes sont en cours, nous assure-t-on à la police locale, et sont menées en collaboration avec les autres zones limitrophes, elles aussi touchées par des bandes organisées itinérantes.

Depuis la mi-juillet, au vu des faits, des patrouilles de police ont été orientées vers Hamoir, en journée et la nuit. "L’avantage dans une zone rurale comme la nôtre, c’est que le contrôle social est important et efficace. Les voisins veillent, surveillent." Et il est très important de communiquer toutes ces observations à la police. Alexandre Macors insiste et tape sur le clou: "Dès qu’un citoyen observe un agissement suspect, il faut contacter la police, composer le 101. Et le faire tout de suite, ne pas attendre quelques heures ou le lendemain. C’est là que nous pouvons être le plus réactifs et efficaces."

Des rondes, une milice, un PLP ?

Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir, suit également de près la situation sur sa commune et il n’est pas alarmiste. "Parler de vague de vols est trop fort. C’est plus une vaguelette. Il faut nuancer ce qui se dit sur les réseaux sociaux… On n’avait plus eu de vols depuis longtemps, il y a eu une petite courbe ascendante en juillet. Certains auteurs ont été mis en fuite. Il s’agit probablement d’une bande qui a écumé Comblain-au-Pont puis Hamoir et qui agit plus loin à présent."

Sur les réseaux sociaux, certains habitants de Hamoir lancent l’idée de se mobiliser pour surveiller leur quartier. "Une milice, des rondes citoyennes, ce n’est pas la solution, lance d’emblée le mayeur. Le citoyen ne doit pas jouer le shérif, suppléer au rôle de la police. Et il ne faut jamais se mobiliser ou réagir dans l’émotion."

Il existe cependant des structures formalisées et encadrées pour améliorer la sécurité dans un quartier: les PLP (Partenariat local de prévention), un accord de collaboration entre les citoyens et la police locale au sein d’un quartier déterminé avec des échanges permanents d’informations. De quoi donner des idées à Hamoir ? Patrick Lecerf n’y est pas opposé mais pas non plus favorable. "Ça doit venir des citoyens. On avait tenté d’initier un PLP au Chirmont il y a 15 ans. Mais le projet n’avait pas abouti. Les riverains avaient jeté l’éponge après avoir compris tout ce que ça impliquait. Ce n’est en effet pas facile à mettre en place. Un PLP ne se résume pas à poser un panneau “Les voisins veillent”. C’est une structure, des rapports, des contacts avec la police, beaucoup d’investissement, un projet lourd à mener." Le mayeur estime aussi que c’est peut-être un outil d’une autre époque, à l’heure des réseaux sociaux et du partage des informations instantanées. "Il est plus judicieux d’utiliser le bon sens: noter les agissements suspects, relever les numéros de plaque, prendre des photos et les communiquer à la police d’une part, alerter les citoyens via les réseaux sociaux, les pages Facebook des villages d’autre part. C’est plus efficace."