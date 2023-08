Attaques par un bélier à Hamoir: deux plaintes déposées et des mesures prises par le DNF

Triple fracture à la jambe

La première victime, une grand-mère qui se baladait avec ses deux petits-enfants, avait eu des côtes froissées, les ligaments du genou abîmé et de nombreux hématomes. Elle nous avait raconté sa mésaventure, encore sous le choc. La seconde, une dame de 64 ans d’Anhée, vient elle aussi de se manifester. Elle a été hospitalisée plusieurs jours suite à ses blessures, opérée d’une triple fracture à la jambe. "Elle était en promenade organisée avec un groupe de six personnes. Alors qu’ils quittaient le point de vue en file indienne, le bélier a subitement foncé sur elle, explique son époux. Elle a été projetée à terre et il ne l’a plus lâchée, s’acharnant sur son dos et sa tête. Il a fallu l’intervention des autres promeneurs pour la protéger et s’enfuir hors de l’enclos." Transportée en ambulance au CHR de Huy, elle souffre d’une triple fracture à la malléole. "Elle a subi une grosse opération: on lui a mis des plaques métalliques, ce qui a nécessité une hospitalisation de cinq jours. Sa rééducation prendra plus de six mois. Et elle est immobilisée pour plusieurs mois. Nous avons dû annuler nos vacances chez des amis. Les conséquences sont lourdes."

"Négligence manifeste"

Tout comme l’autre victime, la dame d’Anhée a décidé de porter plainte, pour coups et blessures et négligence. "Il est scandaleux que sur la barrière, rien n’annonçait la présence du bélier, poursuit son époux. Cet enclos est un lieu semi-public qui invite à la promenade avec la table pique-nique, le point de vue… C’est encore plus rageant de savoir que ce n’est pas le premier accident. Il y a eu négligence manifeste."

En attendant, dès qu’il a pris connaissance des faits, le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf, avait réagi et fait évacuer du site le troupeau problématique, fait fermer la barrière d’accès au point de vue et à la table pique-nique et alerté le DNF (Département nature et forêts), gestionnaire de la réserve. Depuis, des échanges ont eu lieu. "On a convenu que l’enclos non accessible au public serait occupé normalement mais sans bélier et que l’enclos accessible au public serait modifié dès que le DNF aurait trouvé le budget nécessaire, de telle manière à séparer l’enclos du point de vue. En attendant, le troupeau sans bélier assurera un entretien du site et un panneau explicatif sera installé à l’entrée", explique le bourgmestre.

De son côté, le DNF explique n’avoir jamais été informé d’un tel incident auparavant. "Nous avons été avertis de l’accident le lendemain. Cela s’est passé dans une réserve naturelle domaniale qui est gérée grâce à un pâturage ovin. Nous passons des conventions avec des éleveurs pour réaliser cette gestion. En plus de 10 ans de pâturage avec le même éleveur, c’est la première fois que nous est rapporté un tel incident. Nous avons dès lors directement fait évacuer les animaux de la réserve."

Un panneau pour informer les visiteurs

Le DNF explique par ailleurs les mesures qu’il va prendre. "Les autres cas problématiques avec les animaux concernaient toujours un bélier. Les moutons seront dès lors prochainement remis dans la réserve sans bélier afin de garantir une gestion de la végétation. Un panneau d’information sera ajouté afin d’informer les visiteurs." Sur le long terme, le DNF s’engage à réaménager la zone pour exclure le point de vue de la zone pâturée.

Et les plaintes déposées par les victimes ? Le DNF ne se prononce pas. "Concernant les parts de responsabilités entre le gestionnaire et l’éleveur, ce sera aux assurances à les définir. Cette réserve n’est toutefois pas la seule à comporter des zones accessibles au public conjointement au pâturage." Une réflexion globale sera donc aussi menée au sein du DNF afin d’analyser si la gestion des réserves doit être adaptée pour éviter, à l’avenir, tout accident de la sorte.