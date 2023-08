La pluie sonne le glas des 6H cuistax de Comblain-la-Tour: "La météo est vraiment trop pourrie"

L’équipe travaillait pourtant depuis des mois sur l’événement: parcours, sponsors, organisation, autorisation, communication… "Oui, on planche dessus depuis un moment mais comme on compte bien faire l’édition 2024, rien n’est perdu, sourit Nathan. Le but de ces 6H cuistax est de créer une émulation dans le village, avec les jeunes et moins jeunes. Et en fin de course sont prévus un bar et un stand de burgers, pour clôturer en beauté… Ce n’est que partie remise."

Du coup, le comité est déjà sur la balle pour l’organisation de l’activité suivante ( "on prévoit quatre activités par an"): le Cramignon de la fête de Comblain-la-Tour le week-end du 1er septembre. "On a décidé de relancer cette activité, arrêtée depuis trois-quatre ans. Il s’agit d’un cortège en musique qui sillonne le village, à la rencontre des habitants qui désirent nous offrir un petit verre." Un moyen de tisser des liens villageois. "On sera une trentaine et on se réjouit déjà", confie Nathan.