Try Potes à l’apéro-concert de Hamoir: "On adore faire de la turlutte"

Les artistes se sont rencontrés durant le Covid et ne se sont plus quittés, s’enrichissant chacun de la culture de l’autre. Ils revisitent à leur manière des classiques de la chanson française, pour rire, et présentent aussi leurs compositions personnelles: "On adore faire de la turlute pour faire participer le public. Notre style de musique, c’est un peu comme du folk rural. L’important, c’est qu’on s’amuse, même s’il y a toujours un fond dans nos chansons. Dans nos compositions, on parle aussi de sujets sérieux comme l’écologie, les raisons pour laquelle la terre se réchauffe, tout en donnant de l’espoir. Jouer dans un cadre magnifique comme celui-ci est exceptionnel." Jean-Claude, hamoirien de 66 ans, est là à chaque apéro-concert, sauf quand il est en vacances: "L’orchestre est super-génial et il y a du monde aujourd’hui. C’est vrai aussi qu’il fait beau. J’adore cette musique très rythmique. Ils mettent de l’ambiance."