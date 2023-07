Calendrier des pompiers de Hamoir: pas une arnaque !

C’est sur un ton dépité que Jean-Louis Renard, secrétaire de l’ASBL des pompiers de Hamoir, a confirmé qu’un homme représentant une société française avait bel et bien été mandaté pour récolter des fonds au nom des pompiers de Hamoir, pour financer son calendrier. Dépité car une telle publication, selon lui, ne peut que porter atteinte à leur projet…

Faire connaître et reconnaître les pompiers de Hamoir

C’est donc peu confiant qu’il en parle à l’imparfait sachant que la personne en question venait de France effectuer une mission de trois jours… "Il s’agissait de créer un calendrier sur base de photos que nous aurions fournies et à distribuer gratuitement aux habitants de Hamoir, Comblain-au-Pont, Ferrières, Anthisnes, Ouffet et Clavier. Soit environ 8 000 calendriers pour un budget estimé entre 8 et 10 000 €. D’où cette démarche de récolter des fonds pour financer ce calendrier", explique-t-il.

Comme le fait un autre corps de pompiers de la région, l’idée était de glisser un bulletin de versement dans chaque calendrier. "L’objectif était de faire connaître et reconnaître les pompiers de Hamoir et ainsi, vu que nous manquons de moyens, faire fonctionner notre ASBL. Les gens auraient été libres de verser, ou non, ce qu’ils veulent".

Malgré la vingtaine de partages, le mal n’était peut-être pas fait totalement puisque la publication a finalement été supprimée vendredi en début d’après-midi…

Il y a un manque de moyens financiers et humains à Hamoir

Si ce projet de calendriers ne peut se concrétiser, comme l’a d’emblée redouté Jean-Louis Renard en découvrant la publication, ce serait un nouveau coup dur pour l’Amicale des pompiers de Hamoir, après s’être vu refuser l’organisation du retour du traditionnel barbecue, mais sous une forme remaniée avec disc-jockeys, en raison du festival de jazz à Comblain-la-Tour prévu le même jour. "Il y aura forcément une perte. Non seulement il faudra rémunérer la personne qui s’est déplacée pour effectuer sa mission de recherche de sponsors mais il n’y aura pas non plus de rentrées si le calendrier n’est pas distribué", relève-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend des pompiers, de la zone Hemeco ou d’ailleurs, se plaindre d’un manque de moyens: financiers, d’une part, mais aussi humains, d’autre part. Au poste de Hamoir, pour que le cadre soit complet, il faudrait au moins doubler le nombre actuel de pompiers volontaires…

"C’est difficile de recruter, signale David Legros, sous-officier coordinateur du poste de Hamoir. Car pour postuler, il faut avoir le CAF (NDLR: Certificat d’aptitude fédéral) qui comporte trois phases: il y a des questions sur ordinateur, un test de type cognitif et un test d’aptitudes physiques. Et il faut réussir les trois pour obtenir le CAF. À ceci s’ajoute le fait qu’il faut ensuite suivre une formation sur deux ans, ce qui n’est pas toujours conciliable avec un emploi et une vie de famille."