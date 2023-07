Les bienfaits de la nature dans son magasin de Hamoir

La boutique Alma Nature vient d’ouvrir ses portes à Hamoir. Ce nouveau commerce est spécialisé dans le bien-être, les thérapies alternatives entre autres produits liés à la spiritualité et à la nature. Virginie Bassanello, 45 ans, est à l’origine de cette belle aventure. "Au départ, je suis éditrice graphiste et j’ai toujours eu un lien très fort avec la nature. Comme tout le monde pendant le Covid, j’ai pris conscience du besoin de vivre plus en adéquation avec celle-ci et j’ai voulu partager mon expérience. La nature peut apporter énormément en soin et en nourriture. J’ai réfléchi longtemps à la manière de présenter ce concept et j’ai donc choisi de créer une boutique, une salle de soin et un atelier."