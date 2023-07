Le papa d'Arnaud De Lie après la première étape du Tour de Wallonie: "Je crois qu'il n'a pas voulu prendre de risque"

1ere étape Tour de Wallonie ©EDA V.R.

Mais il faut dire qu’entre Henri Leenders et les De Lie, c’est une longue histoire. “J’habite Visé, mais je suis allé pendant très longtemps en vacances à Lescheret (NDLR : le village où habitent les De Lie). Un jour, j’ai aidé le grand-père d’Arnaud à travailler dans les champs. Et après ça, on est resté très camarades.” Et même si, aujourd’hui, le papy d’Arnaud De Lie est décédé, Henri est encore en contact avec sa grand-mère. “On se téléphone tous les trois ou quatre jours.” Bref, avec des liens aussi étroits, difficile de ne pas supporter Arnaud De Lie, “et son frère Axel, qui participe aussi à la course”. Henri est tellement fan d’Arnaud que, même sur sa photo de profil Facebook, il pose avec le taureau de Lescheret. “Le problème, c’est que sur cette photo, il a un maillot de Lotto Soudal, son ancienne équipe. Quand l’étape sera finie, j’irai vite jusqu’au bus pour faire une photo avec lui et son nouveau maillot.”

Après le premier passage des coureurs sur la ligne d’arrivée, Henri était toujours aussi confiant, malgré le fait que quelques coureurs avaient une bonne minute d’avance. “Il est dans les premiers du peloton, il est bien en place.”

Une arrivée, d’étape, ça fait marcher le commerce

"C’est vraiment bien que la Commue accueille un tel événement. Ça permet d'attirer du monde"

De l’autre côté de la route, Patrick Bonfond, le patron de la brasserie Henri, s’affairait derrière son barbecue. “Je me fais un peu enfumer, mais je trouve que les saucisses ne sont pas trop mal cuites, s’amuse-t-il. C’est vraiment bien que la Commue accueille un tel événement. Ça permet d'attirer du monde. Ca fait du bien au moral, parce que la saison n’a pas très bien démarré.” Et il est en sûr, l’arrivée d’une étape du Tour de Wallonie aura, à long terme, un impact positif sur Hamoir. “C’est une pierre supplémentaire qu’on ajoute à un édifice.”

Le papa présent sur la ligne d'arrivée

"L'arrivée n’est pas évidente. Si tu ne passes pas le dernier virage dans les cinq premiers, c’est déjà mort”

On papote, on papote, mais l’étape touche déjà à son terme. On retourne donc vite près d’Henri Leenders, pour assister à la fin de la course. Et il stresse, Henri. Il a peur que le peloton n’arrive pas à rattraper les hommes de tête. Il souffle un peu lorsque le speaker annonce un regroupement général. Et alors que rien ne semblait pouvoir le détourner du final de la course, il se retourne et nous montre un homme vêtu d’un pull bleu en disant : “Ah ben tiens, voilà le papa”. Philippe De Lie avait en effet fait la route jusqu’à Hamoir pour voir l’arrivée de ses fils. Et lui, ce qui le faisait le plus stresser, c’était le risque de chute. “C’est toujours ça le problème. Et puis, l'arrivée n’est pas évidente. Si tu ne passes pas le dernier virage dans les cinq premiers, c’est déjà mort.”

Mais il n’avait même pas fini son explication que le speaker annonçait justement l’arrivée des coureurs dans le fameux dernier virage. Philippe De Lie et Henri Leenders retiennent leur souffle et voient Arnaud se classer “seulement” 15e. “Il n’a pas sprinté, il était concentré sur Van Moer, constatait son papa à l’issue de la course. Je crois qu’il n'a pas voulu prendre de risque. Ou alors, il était peut-être trop court. C’est quand même sa première course depuis longtemps.” Et alors, pas déçu du résultat ? “Je suis déjà content qu’il finisse debout.” Quant à Henri, désireux de renouveler sa photo de profil Facebook, il avait déjà filé vers le bus de Lotto Dstny.

Axel De Lie, le frère d'Arnaud ©EDA V.R.

