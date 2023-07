Mérite sportif à Hamoir: on change la procédure, neuf catégories listées

Les mérites sportifs de Hamoir changent de formule… La Commune a en effet lancé une nouvelle procédure et invite les citoyens à déposer leur candidature (ou celle d’une autre personne) dès maintenant. "Il y a plusieurs nouveautés, indique Loïc Jacob, échevin du Sport. Les critères ont été revisités, on a créé neuf catégories avec chacun un lauréat et l’appel à candidatures est lancé à l’ensemble de la population. Chacun peut nous transmettre une candidature motivée afin de mettre à l’honneur un sportif, un club, un bénévole, un fait marquant."