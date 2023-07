Succès pour le 1er apéro-concert de l’été à Hamoir, avec Thierry Weise, le local de l'étape (photos)

Ce dimanche, l’office de tourisme organisait son 1er apéro-concert de l’été le long des berges de l’Ourthe. Un concept à succès depuis plusieurs années. L’ASBL La Teignouse était présente pour régaler les convives avec ses apéros et ses pains saucisses. Situé dans un cadre exceptionnel, l’événement a tout pour plaire. Les festivités ont débuté en beauté avec Thierry Weise (guitare acoustique), sa compagne, Françoise Desert et son complice percussionniste Franck Welliquet. Le musicien de Comblain-au-Pont est bien connu dans la région pour sa passion pour les notes et le vin (il est caviste et vinothérapeutee). Pour nous mettre dans l’ambiance en douceur, les musiciens ont d’abord interprété le Voyage en Italie, de Lilicub. Une fois le public bien échauffé, les musiciens ont alors enchaîné avec brio et passion des grands classiques de la chanson française et anglaise. Les auditeurs ont pu voyager dans les univers musicaux des Beatles à Brassens en passant par Francis Cabrel, Bob Dylan, Simon and Garfunkel, Bernard Lavilliers… L’ambiance était très conviviale et le public, ravi. Thierry Weise confirme: "Le public était réceptif et l’ambiance magnifique. Une belle météo dans un tel cadre, c’est magique."