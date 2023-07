Un centre temporaire pour 24 Ukrainiens dans l’ancienne Hostellerie de la poste à Hamoir

La gestion déléguée à des professionnels

Ce qui l’a décidé à s’inscrire comme réserve de bâtiment d’accueil sur la plateforme de la Province de Liège (mandatée par la Région wallonne pour la mission), c’est la gestion du projet par une structure publique, officielle. "La Province propose un encadrement, un suivi, qui fait que ce sera géré correctement, de manière professionnelle, via une société privée. Moi, je ne m’occupe de rien. Sans ça, je ne le faisais pas. J’ai déjà eu des demandes de privés pour l’accueil d’Ukrainiens dans l’hôtel mais j’avais refusé."

La Région wallonne a été séduite par le bâtiment, directement opérationnel, équipé en chambres et en espaces collectifs, dans un centre de village, près de la gare, de commerces, d’écoles… "La guerre continue. Mais l’offre d’hébergements chez les particuliers a diminué, explique Stéphanie Terwagne, de la Cellule de coordination pour l’accueil des réfugiés ukrainiens (Région wallonne). Il est indispensable de proposer d’autres solutions d’hébergement pour soulager les familles accueillantes. Nous avons lancé ce type d’accueil temporaire, dans des hôtels, des gîtes, des studios, permettant de proposer à ces réfugiés une solution de logement de transition en attendant de trouver un hébergement définitif."

Sept centres sur la province de Liège

Il s’agira du septième centre d’hébergement dit "conventionné", en province de Liège après Grivegnée, Spa, Heusy, Grâce-Hollogne, Heusy, Trois-Ponts et Seraing.

Une convention d’occupation a été signée entre le propriétaire, Thierry Vincent, la Région wallonne (via la Province de Liège). Le projet met aussi autour de la table le prestataire privé Profirst, chargé de la gestion et de la coordination du centre, et la Commune de Hamoir, qui s’engage à prendre en charge les demandes sociales des Ukrainiens via son CPAS. "Nous serons essentiellement là pour activer les Revenus d’intégration sociale et pour des aides ponctuelles: aide au logement, cours de français…, indique Loïc Jacob, président du CPAS. Il n’y aura pas de coût supplémentaire pour le CPAS puisque les RIS des réfugiés ukrainiens nous sont remboursés à 100%."

La convention d’occupation prévoit une location de neuf mois, renouvelable une fois. "Mais j’ai la possibilité, si souci, de mettre un terme au projet après deux mois. Ce n’est évidemment pas le but", indique Thierry Vincent.

Comment va fonctionner ce centre ? C’est la Région wallonne, via la Cellule de coordination pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, qui va déterminer qui héberger à Hamoir. "Ils peuvent être de plusieurs profils: des Ukrainiens qui étaient hébergés chez des particuliers chez qui il est temps de prendre le relais ou des réfugiés primo-arrivants, détaille Stéphanie Terwagne. Ce seront aussi bien des couples que des familles, des personnes seules… Selon l’évolution de leur situation personnelle, ils resteront plus ou moins longtemps." Ces personnes seront hébergées gratuitement dans les 12 chambres d’hôtel et auront accès à des espaces communs: cuisines, séjour…

Encadrement et accompagnement

La société privée Profirst, qui gère déjà plusieurs centres conventionnés, mettra à disposition tout le matériel d’accueil: draps, vaisselle, produits sanitaires… Elle apportera aussi du personnel sur place pour gérer le centre et encadrer les réfugiés: éducateur, assistant social… Les Ukrainiens seront en effet épaulés, accompagnés dans leurs démarches administratives, pour se domicilier, trouver un logement, un emploi, une formation, demander un revenu d’intégration sociale, trouver une école… "Il s’agit d’une prise en charge totale, téléguidée, un accompagnement en autonomie", résume Stéphanie Terwagne. "Un bureau sera aménagé sur place et un coordinateur sera présent quasiment tout le temps et contactable en permanence", précise le CPAS. Quant à la vie en communauté, elle sera régulée par un règlement d’ordre intérieur. "Par exemple, les visites ne seront autorisées qu’en journée", détaille Thierry Vincent.

Mise en conformité

Avant de confier son bien à la société privée, Thierry Vincent a dû réaliser quelques aménagements de mise en conformité, à ses frais. "Il a fallu répondre aux normes incendie, faire des travaux d’électricité, mettre une nouvelle installation de gaz, contrôler la chaudière… Là, tout est en ordre." Les premiers réfugiés ukrainiens devraient y déposer leurs valises ce 17 juillet. Et le propriétaire hamoirien compte bien lui aussi s’investir dans l’aventure. "Je suis vraiment touché par leur situation. Si je peux apporter mon aide, je le ferai. Je passerai régulièrement."

"J’espère que les Hamoiriens sauront se montrer accueillants"

L’arrivée d’un centre pour réfugiés au cœur de Hamoir va-elle susciter des craintes au sein de la population ? Aussi bien le propriétaire que le président du CPAS ont confiance. "Le projet est très bien encadré. Toutes les conditions sont réunies. On est rassurés en tout point, il n’y a aucune inquiétude à avoir. Et il s’agit bien d’un projet temporaire, pas un centre permanent. Le nombre d’hébergeurs sera également fluctuant. Ils ne seront pas 24 en permanence", insiste Loïc Jacob. "J’espère que les Hamoiriens sauront se montrer accueillants. La guerre, c’est un drame et faisons notre part, souligne pour sa part Thierry Vincent. Même si on sait que quoi qu’on lance, il y a toujours des critiques."