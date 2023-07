Mais après avoir traversé les crises successives provoquées par le Covid, les inondations, et le prix de l’énergie, il a dû fermer son établissement le 31 décembre 2022. "Je cherchais à m’investir dans un nouveau projet, explique-t-il. J’ai été averti par un ami que le propriétaire de la brasserie La Rive Gauche cherchait un repreneur. Le lieu étant situé tout près de chez moi, je me suis dit que c’était l’endroit idéal pour créer “un apéro-bar”, concept qui n’existait pas dans la région."

Momo a alors demandé l’aide de son ami Frank Pirotte pour réaliser un bar lounge: le décorateur y a créé une ambiance qu’il décrit comme moderne et industrielle, en imaginant un décor alliant bois et pierre, fauteuils en cuir et éclairages dernier cri pilotés par l’informatique.

"C’est un style de bar qu’on retrouve dans les villes comme Liège, Bruxelles, Anvers, mais qui est assez rare en Ardenne", confirme-t-il.

Le nouveau patron enchaîne: "Mon idée est de créer un lieu de partage, convivial, où l’on vient en famille, entre amis, pour se détendre, manger des tapas, ou planches apéritives, avec une bonne bouteille de vin. Selon les saisons, il y a plusieurs terrasses, ce qui est très agréable. Ayant travaillé longtemps en ville, j’avais envie de recréer ce type de décor moderne, tout en gardant les prix abordables de la campagne. Pourquoi avoir donné le nom Quai 28 à l’établissement ? Tout simplement parce que c’est l’adresse."

Quai 28, au 28 quai du Batty. Horaire: ouverture tous les jours de la semaine de 10h à 23 h, le week-end et les jours fériés de 10h à 1h du matin.